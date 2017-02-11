Белоруссия и Голландия обменялись победами в первый игровой день Кубка федерации

Сперва Александра Соснович в трех сетах обыграла Михаэллу Крайчек, а затем Кики Бертенс также в трех сетах одолела Арину Соболенко.

Напомним, что лидер белорусок Виктория Азаренко не принимает участия в этом поединке.

Кубок федерации.

Мировая группа.

¼ финала.

Белоруссия — Голландия — 1:1.

Суббота.

Соснович — Крайчек — 4:6, 6:3, 6:2.

Соболенко — Бертенс — 6:3, 6:7, 4:6.