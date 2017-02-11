Белоруссия и Голландия обменялись победами в первый игровой день Кубка федерации
Сборные Белоруссии и Голландии набрали по одному очку в первый день матча четвертьфинала Мировой группы Кубка федерации.
Сперва Александра Соснович в трех сетах обыграла Михаэллу Крайчек, а затем Кики Бертенс также в трех сетах одолела Арину Соболенко.
Напомним, что лидер белорусок Виктория Азаренко не принимает участия в этом поединке.
Кубок федерации.
Мировая группа.
¼ финала.
Белоруссия — Голландия — 1:1.
Суббота.
Соснович — Крайчек — 4:6, 6:3, 6:2.
Соболенко — Бертенс — 6:3, 6:7, 4:6.
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