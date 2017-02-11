После первого дня Кубка Федерации в матче сборных Швейцарии и Франции ничья

В первой игре в субботу в Женеве швейцарка Тимя Бащински обыграла француженку Ализе Корне — 7:5, 6:4. Следом Кристина Младенович (Франция) восстановила равновесие, обыграв Белинду Бенчич (Швейцария) — 6:3, 6:4.

В воскресенье в одиночных матчах сыграют Бащински — Младенович и Бенчич — Корне, а на парную игру заявлены: Виктория Голубич/Мартина Хингис (Швейцария) и Амандин Эсс/Полин Пармантье (Франция).