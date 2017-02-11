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https://sport.mail.ru/news/tennis/28742486/
11 февраля 2017, 21:01 | Теннис | Р-Спорт

После первого дня Кубка Федерации в матче сборных Швейцарии и Франции ничья

Счет в матче ¼ финала Мировой группы Кубка Федерации между теннисистками сборных Швейцарии и Франции после первого дня равный.

В первой игре в субботу в Женеве швейцарка Тимя Бащински обыграла француженку Ализе Корне — 7:5, 6:4. Следом Кристина Младенович (Франция) восстановила равновесие, обыграв Белинду Бенчич (Швейцария) — 6:3, 6:4.

В воскресенье в одиночных матчах сыграют Бащински — Младенович и Бенчич — Корне, а на парную игру заявлены: Виктория Голубич/Мартина Хингис (Швейцария) и Амандин Эсс/Полин Пармантье (Франция).
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