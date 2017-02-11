Теннисистки сборных Чехии и Испании выиграли по матчу в 1-й день ¼ финала Fed Cup

В субботу в стартовой игре одиночного разряда испанка Гарбинье Мугуруса взяла верх над чешкой Барборой Стрыцовой — 6:0, 3:6, 6:1, а во второй встрече Каролина Плишкова (Чехия) была сильнее Лары Арруабаррены-Весино (Испания) — 6:4, 7:5.

Общий счет в матче после первого дня — 1−1. В воскресенье противостояние до трех побед продолжится встречей Плишкова — Мугуруса.