Теннисистки сборных Чехии и Испании выиграли по матчу в 1-й день ¼ финала Fed Cup
Теннисистки сборных Чехии и Испании одержали по одной победе в первый день проходящего в Остраве матча ¼ финала Мировой группы Кубка Федерации.
В субботу в стартовой игре одиночного разряда испанка Гарбинье Мугуруса взяла верх над чешкой Барборой Стрыцовой — 6:0, 3:6, 6:1, а во второй встрече Каролина Плишкова (Чехия) была сильнее Лары
Общий счет в матче после первого дня — 1−1. В воскресенье противостояние до трех побед продолжится встречей Плишкова — Мугуруса.
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