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https://sport.mail.ru/news/tennis/28742330/
11 февраля 2017, 20:51 | Теннис | Р-Спорт

Теннисистки сборных Чехии и Испании выиграли по матчу в 1-й день ¼ финала Fed Cup

Теннисистки сборных Чехии и Испании одержали по одной победе в первый день проходящего в Остраве матча ¼ финала Мировой группы Кубка Федерации.

В субботу в стартовой игре одиночного разряда испанка Гарбинье Мугуруса взяла верх над чешкой Барборой Стрыцовой — 6:0, 3:6, 6:1, а во второй встрече Каролина Плишкова (Чехия) была сильнее Лары Арруабаррены-Весино (Испания) — 6:4, 7:5.

Общий счет в матче после первого дня — 1−1. В воскресенье противостояние до трех побед продолжится встречей Плишкова — Мугуруса.
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