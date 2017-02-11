Мыскина назвала заговором против нее судейские ошибки на Кубке Федерации

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Матч второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Тайваня стартовал в субботу. В первой игре Екатерина Макарова обыграла Я Суань Ли в трех партиях. Во втором матче дня Анна Блинкова проиграла в двух сетах Кай Чэнь Чан со счетом 3:6, 5:7. В обеих встречах судьи неоднократно ошибались в пользу спортсменок из Тайваня.

«Спасибо судьям, что сегодня нам точно не помогали. У меня такое ощущение, что это судейский заговор лично против меня. Мне просто жалко ребенка, который пыхтит и выигрывает очко, а судья с большим стажем делает ошибку. Это не оправдание, и мы не просим никого подсуживать, просто такое уже не в первый раз», — заявила Мыскина.

Также капитан женской команды отметила, что Блинкова сделала все, что могла в игре против тайваньской теннисистки. «Во-первых, Аня — большая молодец. Она сделала все возможное в этом матче. Понятно, что были ошибки в начале игры, но поздравляю с дебютом, соперница все-таки была непростая», — сказала Мыскина.

По ее словам, российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выступить в Кубке Федерации из-за своего соревновательного календаря. «Что касается Касаткиной, я думаю, что так сложились обстоятельства в Дашином календаре, это было ее решение. Но она точно будет играть в дальнейшем, все будет хорошо», — подчеркнула капитан команды.

В воскресенье состоятся еще три встречи Кубка Федерации между командами России и Тайваня. Две одиночные, в которых Макарова сыграет с Кай Чэнь Чан, а Блинкова — с Я Суань Ли, и одна парная — Анна Калинская/Наталья Вихлянцева — Кай Чэнь Чан/Я Суань Ли.