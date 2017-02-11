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https://sport.mail.ru/news/tennis/28742132/
11 февраля 2017, 20:30 | Теннис | Р-Спорт

Рублев проиграл Ван де Зандшульпу в квалификации теннисного турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев не смог преодолеть стадию первого раунда квалификации на теннисном турнире в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро.

На старте квалификации Рублев (седьмой сеяный в квалификации) проиграл голландцу Ботику Ван де Зандшульпу со счетом 6:1, 4:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 47 минут.

Следующим соперником голландца будет француз Пьер-Юг Эрбер.
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