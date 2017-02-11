Рублев проиграл Ван де Зандшульпу в квалификации теннисного турнира в Роттердаме
Россиянин Андрей Рублев не смог преодолеть стадию первого раунда квалификации на теннисном турнире в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона евро.
На старте квалификации Рублев (седьмой сеяный в квалификации) проиграл голландцу Ботику Ван де Зандшульпу со счетом 6:1, 4:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 47 минут.
Следующим соперником голландца будет француз
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