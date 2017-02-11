Анна Блинкова: Считаю, что могла сделать больше. Мне жаль

— Впечатления очень тяжелые. Считаю, что могла сделать больше, чем я сделала. Мне очень жаль, — сказала Блинкова на пресс-конференции.

— Этот матч отличался от матчей на личных турнирах?

— Эмоции зашкаливали, все время хотелось кричать. Кричат на трибунах, и ты сам на взводе, не можешь спокойно играть. Бесишься, когда проигрываешь. Бесишься, когда выигрываешь. И это очень странно. Так что эта игра очень сильно отличалась от обычного турнира.

— Силы на завтра есть?

— Да, конечно.

— Кто вас поддерживает из родных?

— Меня поддерживают мои родители. Мама всегда со мной. Поддерживает меня во всем.

— Вам немного не помогала подача.