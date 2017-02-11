Анна Блинкова: Считаю, что могла сделать больше. Мне жаль
Дебютантка сборной России Анна Блинкова, проигравшая Чань Кайсэнь во втором поединке матча Мировой группы II Кубка федерации (3:6, 5:7) отметила, что игра за национальную команду отличается от выступлений на обычном турнире, и она не могла играть спокойно.
— Впечатления очень тяжелые. Считаю, что могла сделать больше, чем я сделала. Мне очень жаль, — сказала Блинкова на
— Этот матч отличался от матчей на личных турнирах?
— Эмоции зашкаливали, все время хотелось кричать. Кричат на трибунах, и ты сам на взводе, не можешь спокойно играть. Бесишься, когда проигрываешь. Бесишься, когда выигрываешь. И это очень странно. Так что эта игра очень сильно отличалась от обычного турнира.
— Силы на завтра есть?
— Да, конечно.
— Кто вас поддерживает из родных?
— Меня поддерживают мои родители. Мама всегда со мной. Поддерживает меня во всем.
— Вам немного не помогала подача.
— В особо важных матчах подача меня подводит. В моей карьере было несколько поединков, когда подача меня подводила, и именно
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