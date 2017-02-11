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11 февраля 2017, 20:23 | Теннис | Спорт-Экспресс

Анна Блинкова: Считаю, что могла сделать больше. Мне жаль

Дебютантка сборной России Анна Блинкова, проигравшая Чань Кайсэнь во втором поединке матча Мировой группы II Кубка федерации (3:6, 5:7) отметила, что игра за национальную команду отличается от выступлений на обычном турнире, и она не могла играть спокойно.

— Впечатления очень тяжелые. Считаю, что могла сделать больше, чем я сделала. Мне очень жаль, — сказала Блинкова на пресс-конференции.

— Этот матч отличался от матчей на личных турнирах?

— Эмоции зашкаливали, все время хотелось кричать. Кричат на трибунах, и ты сам на взводе, не можешь спокойно играть. Бесишься, когда проигрываешь. Бесишься, когда выигрываешь. И это очень странно. Так что эта игра очень сильно отличалась от обычного турнира.

— Силы на завтра есть?

— Да, конечно.

— Кто вас поддерживает из родных?

— Меня поддерживают мои родители. Мама всегда со мной. Поддерживает меня во всем.

— Вам немного не помогала подача.

— В особо важных матчах подача меня подводит. В моей карьере было несколько поединков, когда подача меня подводила, и именно из-за этого я проигрывала. Определенно, над этим элементом моей игры нужно работать. И я обязательно буду работать.
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