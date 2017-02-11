Теннисистки сборной Тайваня сравняли счет в матче Кубка Федерации с россиянками
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Блинкова проиграла Кай Чэнь Чан из Тайваня в матче второй Мировой группы Кубка Федерации по теннису, который проходит в Москве.
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Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу представительницы Тайваня. Ранее в субботу Екатерина Макарова обыграла Я Суань Ли со счетом 6:3, 5:7, 6:1. Таким образом, счет в противостоянии между командами России и Тайваня равный — 1−1.
На воскресенье запланированы матчи Макарова — Кай Чэнь Чан, Блинкова — Я Суань Ли, а также парная встреча Анна Калинская/Наталья Вихлянцева — Я Суань Ли/Кай Чэнь Чан.
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