Теннисистки сборной Тайваня сравняли счет в матче Кубка Федерации с россиянками

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу представительницы Тайваня. Ранее в субботу Екатерина Макарова обыграла Я Суань Ли со счетом 6:3, 5:7, 6:1. Таким образом, счет в противостоянии между командами России и Тайваня равный — 1−1.

На воскресенье запланированы матчи Макарова — Кай Чэнь Чан, Блинкова — Я Суань Ли, а также парная встреча Анна Калинская/Наталья Вихлянцева — Я Суань Ли/Кай Чэнь Чан.