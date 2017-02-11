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https://sport.mail.ru/news/tennis/28741760/
11 февраля 2017, 19:16 | Теннис | Р-Спорт

Джорджи обыграла Хромачеву в первом круге квалификации теннисного турнира в Дохе

Итальянка Камила Джорджи обыграла россиянку Ирину Хромачеву в первом круге квалификации теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Джорджи обыграла Хромачеву со счетом 6:3, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

В следующем матче итальянка сыграет с победительницей в паре Наоми Броуди (Великобритания) — Анника Бек (Германия, 7).
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