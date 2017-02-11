Гоффен — в финале турнира в Софии
Бельгиец Давид Гоффен в трех сетах одолел испанца Роберто Баутисту Агута в полуфинале турнира ATP в Софии.
Его следующий соперник определится в дуэли грузина Николоза Басилашвили и хозяина корта Григора Димитрова.
София (Болгария).
Турнир ATP Garanti Koza Sofia Open.
Призовой фонд 482 060 евро.
Закрытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Гоффен (Бельгия, 2) — Баутиста Агут (Испания, 4) — 5:7, 6:4, 7:6 (7:3).
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