Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28741545/
11 февраля 2017, 18:44 | Теннис | Спорт-Экспресс

Гоффен — в финале турнира в Софии

Бельгиец Давид Гоффен в трех сетах одолел испанца Роберто Баутисту Агута в полуфинале турнира ATP в Софии.

Его следующий соперник определится в дуэли грузина Николоза Басилашвили и хозяина корта Григора Димитрова.

София (Болгария).

Турнир ATP Garanti Koza Sofia Open.

Призовой фонд 482 060 евро.

Закрытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Гоффен (Бельгия, 2) — Баутиста Агут (Испания, 4) — 5:7, 6:4, 7:6 (7:3).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Что Фуркад себе позволяет. Первый скандал чемпионата мира

Трагедия в Испании

Слуцкого уже ждут в Англии