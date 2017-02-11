Тарпищев: Макарова могла проще обыграть Я Суань Ли на Кубке Федерации

Матч второй Мировой группы розыгрыша Кубка Федерации между сборными России и Тайваня стартовал в субботу в Москве. В первой встрече россиянка Екатерина Макарова обыграла Я Суань Ли со счетом 6:3, 5:7, 6:1.

«Макарова начала в принципе очень хорошо, но стабильно играть, нагнетая скорость, очень тяжело, поэтому игра была с обеих сторон с перепадами. Я думаю, что решающий сет был показательный только за счет того, что Макарова более опытная и за счет более мощной и надежной игры достигла успеха. Результат закономерен, хотя можно было выиграть и попроще», — сказал Тарпищев.

«Ясно было, что с теннисистками Тайваня нельзя играть в ритме, надо “рвать” игру и действовать разнообразно. Чем больше абсурдных движений на корте, тем легче играть соперницам, потому что они очень свободны, хорошо передвигаются, это их достоинство, несмотря на рейтинг, поскольку он в командных соревнованиях особого значения не имеет», — добавил президент ФТР.

В субботу также сыграют Анна Блинкова и Кай Чэнь Чан. В воскресенье состоятся еще три встречи — Макарова сыграет с Кай Чэнь Чан, Блинкова — с Я Суань Ли, в парном разряде Анна Калинская/Наталья Вихлянцева встретятся с Чинь Вэй Чань/Я Суань Ли.