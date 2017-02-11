Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28741195/
11 февраля 2017, 17:55 | Теннис | Р-Спорт

Макарова обыграла Ли Яхсуань в первой встрече матча Кубка Федерации

МОСКВА, 11 фев — Р-Спорт. Екатерина Макарова обыграла Ли Яхсуань в первой встрече матча первого раунда второй мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Тайбэя.

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1 в пользу Макаровой. Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут.

Счет в матче стал 1−0 в пользу сборной России. Позднее в субботу Анна Блинкова сыграет с Чан Кайчэнь.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами