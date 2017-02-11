Макарова обыграла Ли Яхсуань в первой встрече матча Кубка Федерации

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1 в пользу Макаровой. Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут.

Счет в матче стал 1−0 в пользу сборной России. Позднее в субботу Анна Блинкова сыграет с Чан Кайчэнь.