Макарова обыграла Ли Яхсуань в первой встрече матча Кубка Федерации
МОСКВА, 11 фев —
Р-Спорт. Екатерина Макарова обыграла Ли Яхсуань в первой встрече матча первого раунда второй мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Тайбэя.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1 в пользу Макаровой. Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут.
Счет в матче стал 1−0 в пользу сборной России. Позднее в субботу Анна Блинкова сыграет с Чан Кайчэнь.
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