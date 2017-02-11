Экзотика для команды Мыскиной

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После двух поражений в прошлом году — безоговорочного от Голландии в феврале и досадного от Белоруссии в апрельском плей-офф — сборная России оказалась во втором по значимости дивизионе Кубка федерации. Впервые с тех пор, как в 2005 году была введена нынешняя система розыгрыша неофициального чемпионата мира среди женских команд. Это, конечно, неприятно, но вполне можно пережить. Особенно если оперативно решить задачу по возвращению в элитную восьмерку.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5462962962963% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQVDfUogcw6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@katemakarova1 и Я-Шен Ли откроют матч @fedcuptennis Россия-Китайский Тайбэй, во втором матче завтрашнего дня сыграют Анна Блинкова и Кай-Джей Чанг. Другие результаты жеребьевки сможете найти на сайте www. fc.tennis-russia.ru А мы дарим вам фото самой красивой женской сборной! #rustennis #tennisrussia #gorussia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Russian Tennis Federation (@rustennis) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-10T11:13:06+00:00">Фев 10 2017 в 3:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Начинать переходный сезон команде Анастасии Мыскиной выпало противостоянием с экзотичной сборной Тайваня, о которой мало что известно даже тем, кто следит за теннисом весьма пристально. Есть у островной провинции одна представительница в Top-100 рейтинга WTA — 30-летняя Си Сувэй. Она иногда может отличиться и в одиночке, но главные свои победы одерживала в парном разряде.

Есть и сестренки Чань Юнянь и Чань Хаочин, которые успешно выступают в паре и буквально на прошлой неделе выиграли домашний турнир WTA. Но ни та, ни другие в Москву не приехали. Хотя, например, год назад Си Сувэй приложила немало усилий, чтобы вывести сборную в плей-офф Мировой группы II, где в последствие была обыграна Польша без лидеров.

Лидер нынешнего состава сборной Тайваня — 26-летняя Чан Кайчэнь. Она занимает в мировой классификации 121-е место, а ее главным достижением является финал турнира в Осаке в 2012 году. Вторая ракетка сборной Тайваня 21-летняя Ли Ясуань начала сезон с победы на 25-тысячнике в Гонконге. На этом представление соперника, пожалуй, можно завершить.

Тем более у самой сборной России состав прелюбопытный. Капитан Мыскина не побоялась эксперимента и пригласила в команду сразу трех дебютанток — Наталью Вихлянцеву, Анну Блинкову и Анну Калинскую, которая тренировалась со сборной уже в прошлом году. Главным же ударным звеном и безоговорочным лидером команды надлежит стать олимпийской чемпионке Рио-2016 Екатерине Макаровой.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.712962962962965% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQTdmzTlo7u/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Официальный ужин команд. Сборная России vs Тайбей с @myskina_a @nataliavikhlyantseva @annakalinskaya78 Анна Блинкова @evgenia_manyukova Official Dinner. @fedcuptennis #teamrussia #сборнаяроссии #москва #лужники</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Ekaterina Makarova (@katemakarova1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-09T20:22:49+00:00">Фев 9 2017 в 12:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

28-летняя москвичка неоднократно, в том числе совсем недавно в Австралии, говорила, что ей обычно волнительно и от этого очень непросто играть в Москве. Это подтверждают и ее результаты на «Кубке Кремля», и то, как она мучилась в поединке с Кики Бертенс в прошлом феврале в «Олимпийском». Но на этот раз предстоит играть в «Дружбе» — зале, который Макарова назвала местом, в котором она выросла, и выбор стадиона одобрила.

— Мне очень удобна эта площадка. Ведь я здесь делала первые шаги в теннисе. Знаю буквально каждую комнату. Словом, много плюсов, и мне выбор стадиона очень нравится, — сказала Макарова в преддверии матча.

Есть в нынешнем составе сборной России и еще одна звезда. Пока не такая яркая, как Макарова, а едва взошедшая, но внимания к себе привлекает не меньше, если не сказать даже больше. Высокая брюнетка Наталья Вихлянцева ударно начала сезон-2017. Сперва 19-летняя теннисистка из Волгограда, преодолев квалификацию, дебютировала на Australian Open, где дошла до второго круга. Потом отличилась в Санкт-Петербурге — впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира WTA и в итоге ворвалась в Top-100 мирового рейтинга. Болельщики наверняка жаждут увидеть Вихлянцеву на корте и в Москве, но Мыскина приняла решение заявить вторым номером, по крайней мере, на субботнюю игру, не ее, а Анну Блинкову.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQQXg-bguj5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">На старт, внимание, Матч!!!! #rustennis #tennisrussia #rustpe</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Russian Tennis Federation (@rustennis) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-08T15:31:53+00:00">Фев 8 2017 в 7:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

18-летняя москвичка так же, как и Вихлянцева, прошла квалификацию в Мельбурне, после чего справилась с очень непростой соперницей — румынкой Моникой Никулеску, но в рейтинге пока располагается заметно ниже Натальи — на 160-м месте. Капитан отметила, что выбор второго номера был непростым, а решающим фактором стал больший опыт командной игры, которым теннисистка обзавелась в юниорском возрасте. Будем надеяться, что Макарова в стартовом поединке одержит победу, и лишнего повода для волнения у Анны не будет.

В сборной Тайваня признают, что явный фаворит в предстоящем противостоянии — Россия, но обещают показать свой максимум. В стане хозяек полностью отдают себе отчет в том, что пора прервать серию поражений и заверяют, что настроены на борьбу самым серьезным образом. К чему это приведет, увидим в выходные.

Кубок федерации. Мировая группа II. Россия — Тайвань.

11 февраля, суббота. 14:30. Екатерина Макарова — Ли Ясуань. Анна Блинкова — Чан Кайчэнь.

12 февраля, воскресенье. 14:30. Макарова — Чан Кайчэнь. Блинкова — Ли Ясуань. Анна Калинская/Наталья Вихлянцева — Чань Чиньвэй/Ли Ясуань.