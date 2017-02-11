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11 февраля 2017, 10:56 | Теннис | Спорт-Экспресс

Экзотика для команды Мыскиной

11—12 февраля Россия примет в Москве сборную Тайваня в рамках Мировой группы II Кубка федерации.

11—12 февраля Россия примет в Москве сборную Тайваня в рамках Мировой группы II Кубка федерации. Увеличить
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После двух поражений в прошлом году — безоговорочного от Голландии в феврале и досадного от Белоруссии в апрельском плей-офф — сборная России оказалась во втором по значимости дивизионе Кубка федерации. Впервые с тех пор, как в 2005 году была введена нынешняя система розыгрыша неофициального чемпионата мира среди женских команд. Это, конечно, неприятно, но вполне можно пережить. Особенно если оперативно решить задачу по возвращению в элитную восьмерку.

Начинать переходный сезон команде Анастасии Мыскиной выпало противостоянием с экзотичной сборной Тайваня, о которой мало что известно даже тем, кто следит за теннисом весьма пристально. Есть у островной провинции одна представительница в Top-100 рейтинга WTA — 30-летняя Си Сувэй. Она иногда может отличиться и в одиночке, но главные свои победы одерживала в парном разряде.

Есть и сестренки Чань Юнянь и Чань Хаочин, которые успешно выступают в паре и буквально на прошлой неделе выиграли домашний турнир WTA. Но ни та, ни другие в Москву не приехали. Хотя, например, год назад Си Сувэй приложила немало усилий, чтобы вывести сборную в плей-офф Мировой группы II, где в последствие была обыграна Польша без лидеров.

Лидер нынешнего состава сборной Тайваня — 26-летняя Чан Кайчэнь. Она занимает в мировой классификации 121-е место, а ее главным достижением является финал турнира в Осаке в 2012 году. Вторая ракетка сборной Тайваня 21-летняя Ли Ясуань начала сезон с победы на 25-тысячнике в Гонконге. На этом представление соперника, пожалуй, можно завершить.

Тем более у самой сборной России состав прелюбопытный. Капитан Мыскина не побоялась эксперимента и пригласила в команду сразу трех дебютанток — Наталью Вихлянцеву, Анну Блинкову и Анну Калинскую, которая тренировалась со сборной уже в прошлом году. Главным же ударным звеном и безоговорочным лидером команды надлежит стать олимпийской чемпионке Рио-2016 Екатерине Макаровой.

28-летняя москвичка неоднократно, в том числе совсем недавно в Австралии, говорила, что ей обычно волнительно и от этого очень непросто играть в Москве. Это подтверждают и ее результаты на «Кубке Кремля», и то, как она мучилась в поединке с Кики Бертенс в прошлом феврале в «Олимпийском». Но на этот раз предстоит играть в «Дружбе» — зале, который Макарова назвала местом, в котором она выросла, и выбор стадиона одобрила.

— Мне очень удобна эта площадка. Ведь я здесь делала первые шаги в теннисе. Знаю буквально каждую комнату. Словом, много плюсов, и мне выбор стадиона очень нравится, — сказала Макарова в преддверии матча.

Есть в нынешнем составе сборной России и еще одна звезда. Пока не такая яркая, как Макарова, а едва взошедшая, но внимания к себе привлекает не меньше, если не сказать даже больше. Высокая брюнетка Наталья Вихлянцева ударно начала сезон-2017. Сперва 19-летняя теннисистка из Волгограда, преодолев квалификацию, дебютировала на Australian Open, где дошла до второго круга. Потом отличилась в Санкт-Петербурге — впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира WTA и в итоге ворвалась в Top-100 мирового рейтинга. Болельщики наверняка жаждут увидеть Вихлянцеву на корте и в Москве, но Мыскина приняла решение заявить вторым номером, по крайней мере, на субботнюю игру, не ее, а Анну Блинкову.

18-летняя москвичка так же, как и Вихлянцева, прошла квалификацию в Мельбурне, после чего справилась с очень непростой соперницей — румынкой Моникой Никулеску, но в рейтинге пока располагается заметно ниже Натальи — на 160-м месте. Капитан отметила, что выбор второго номера был непростым, а решающим фактором стал больший опыт командной игры, которым теннисистка обзавелась в юниорском возрасте. Будем надеяться, что Макарова в стартовом поединке одержит победу, и лишнего повода для волнения у Анны не будет.

В сборной Тайваня признают, что явный фаворит в предстоящем противостоянии — Россия, но обещают показать свой максимум. В стане хозяек полностью отдают себе отчет в том, что пора прервать серию поражений и заверяют, что настроены на борьбу самым серьезным образом. К чему это приведет, увидим в выходные.

Кубок федерации. Мировая группа II. Россия — Тайвань.
11 февраля, суббота. 14:30. Екатерина Макарова — Ли Ясуань. Анна Блинкова — Чан Кайчэнь.
12 февраля, воскресенье. 14:30. Макарова — Чан Кайчэнь. Блинкова — Ли Ясуань. Анна Калинская/Наталья Вихлянцева — Чань Чиньвэй/Ли Ясуань.
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