Монпелье. Александр Зверев стал соперником Жо-Вилфрида Цонги в полуфинале

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время 19-летний Зверев сделал 13 эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 29-летний соперник восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В полуфинале турнира Open Sud de France Зверев сразится с французом Жо-Вилфридом Цонгой.