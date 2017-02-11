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https://sport.mail.ru/news/tennis/28737072/
11 февраля 2017, 1:14 | Теннис | GoTennis.ru

Монпелье. Александр Зверев стал соперником Жо-Вилфрида Цонги в полуфинале

21-я ракетка мира, немец Александр Зверев, стал участником полуфинала соревнований в Монпелье, обыграв француза Жереми Шарди, занимающего 68-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4, 4/6, 6/2.

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время 19-летний Зверев сделал 13 эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 29-летний соперник восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В полуфинале турнира Open Sud de France Зверев сразится с французом Жо-Вилфридом Цонгой.
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