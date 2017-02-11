Теннисистки РФ стартуют во 2-й Мировой группе Fed Cup

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Матч пройдет 11—12 февраля в московском УСЗ «Дружба».

В новых ролях

Капитан сборной России Анастасия Мыскина выставила на предстоящий матч состав, мягко говоря, экспериментальный. В национальную команду были вызваны Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева и Анна Калинская, а первым номером заявлена олимпийская чемпионка в парах Екатерина Макарова. При этом сама Макарова отметила, что роль лидера и «ветерана» в составе сборной ей в новинку, но атмосфера в коллективе помогает справиться с подобным доселе незнакомым давлением и ответственностью.

«Для меня тут идеально ровный корт, лучше даже, чем на Кубке Кремля. Хороший отскок. На протяжении недели тренировались, он стал удобнее, все нравится. Я первый раз в команде самая старшая, была всегда одной из самых младших. А тут я лидер, но все нормально, девчонки все хорошие, у нас отличная атмосфера», — сказала Макарова на пресс-конференции.

Шанс для Блинковой

Именно встреча Макаровой с Ли Яхсуань откроет программу теннисного уикенда, а вот вторую одиночную встречу, с Чан Кайчэнь, доверено сыграть Блинковой. 18-летняя россиянка, еще в октябре впервые в карьере вышедшая во второй круг турнира WTA (на Кубке Кремля), уже держится заметно увереннее, что чувствуется и по общению с журналистами, но скрывать волнение от вызова в сборную до конца пока не может.

«Когда мне сообщили, что буду играть, испытала безумную радость за доверие, понимаю, какая это ответственность, это совсем другой уровень. Подойду на 100% готовой к субботнему матчу», — подчеркнула Блинкова.

Как объяснила Мыскина, выбор в пользу этой теннисистки обусловлен ее опытом игры за сборную на молодежном уровне. «Катя Макарова, естественно, лидер. Вопросов не возникает, наверное, почему она заявлена на одиночную встречу, — заявила Мыскина на пресс-конференции. — Что касается Ани, был сложный выбор, девчонки все играют хорошо. Показалось, что Анна немного более опытный игрок в командных встречах, много играла за сборную на юниорском уровне».

У команды китайского Тайбэя «шансы есть»

При этом теннисистки сборной Китайского Тайбэя особо не тушуются и сдаваться без боя не намерены. Как подчеркнула капитан команды Ван Ситин, шансы на победу у ее спортсменок есть, пусть и противостоять им будет очень серьезный соперник.

«Мы потихоньку приспособились к корту и готовы сразиться с российской командой. Мы не смотрели видео с выступлением молодых россиянок, но видели их здесь, на тренировках. Они молоды, полны амбиций, поэтому нас ждут упорные и непростые матчи. Я бы отметила хороший командный дух в нашей сборной. Мы постараемся показать лучшее, на что мы способны. Россия — сильная команда, но у нас есть шансы», — сказала Ван Ситин журналистам.

На парную встречу на данный момент заявлены никогда не выходившие ранее на корт вместе Вихлянцева и Калинская, но, по словам Мыскиной, это не единственный вариант, который держит в уме тренерский штаб. Парная встреча с Ли Яхсуань и Чань Чинвэй запланирована на воскресенье.

Как заявил «Р-Спорт» заслуженный тренер России Виктор Янчук, «разгрома в этом матче быть не может, поскольку одна из одиночниц, Чан Кайчэнь, играет действительно хорошо». «Вторая одиночница команды соперника для нас загадка. Макарова должна принести два очка у себя дома, будет важен фактор поддержки, фактор психологии. Класса Макаровой достаточно для того, чтобы выиграть оба поединка, пусть и в борьбе. С Яхсуань может играть кто угодно, любая из наших молодых девочек. Считаю, что шансы в этом противостоянии — 70 на 30 в нашу пользу. Конечно, когда мы играли в прошлом году с голландками, фаворитом тоже была сборная России, но тогда нас «скушали», — сказал Янчук.