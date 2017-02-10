Даниил Медведев не справился с Жо-Вилфридом Цонгой на турнире в Монпелье

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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время 20-летний Медведев сделал один эйс, трижды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а 31-летний Цонга семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В полуфинале соревнований Open Sud de France Цонга скрестит ракетки с победителем матча между французом Жереми Шарди и немцем Александром Зверевым.