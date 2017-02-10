Даниил Медведев не справился с Жо-Вилфридом Цонгой на турнире в Монпелье
63-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, потерпел поражение от француза
Жо-Вилфрида Цонги, занимающего 14-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 5/7 в четвертьфинале турнира в Монпелье.
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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время 20-летний Медведев сделал один эйс, трижды ошибся при подаче и не реализовал ни одного
В полуфинале соревнований Open Sud de France Цонга скрестит ракетки с победителем матча между французом Жереми Шарди и немцем Александром Зверевым.
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