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10 февраля 2017, 23:13 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев не справился с Жо-Вилфридом Цонгой на турнире в Монпелье

63-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, потерпел поражение от француза Жо-Вилфрида Цонги, занимающего 14-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 5/7 в четвертьфинале турнира в Монпелье.

63-я ракетка мира россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> потерпел поражение от француза <nobr>Жо-Вилфрида</nobr> <span class=error>Цонги</span> занимающего 14-ю строчку рейтинга ATP со счётом 2/6 5/7 в четвертьфинале турнира в Монпелье. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время 20-летний Медведев сделал один эйс, трижды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а 31-летний Цонга семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В полуфинале соревнований Open Sud de France Цонга скрестит ракетки с победителем матча между французом Жереми Шарди и немцем Александром Зверевым.
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