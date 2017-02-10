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10 февраля 2017, 22:11 | Теннис | Чемпионат.com

Свитолина сыграла с 92-летним теннисистом-любителем

Украинка Элина Свитолина провела товарищеский матч с 92-летним харьковчанином Леонидом Станиславским — самым возрастным человеком во всей Европе, играющим в теннис. Об этом сообщает сайт большого тенниса Украины.

Украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина провела товарищеский матч с 92-летним харьковчанином Леонидом Станиславским — самым возрастным человеком во всей Европе играющим в теннис. Увеличить
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Станиславский играет в теннис с 1958 года, выходя на корт трижды в неделю. «Для меня победа уже в том, что я сыграл с суперзвездой, с лучшей теннисисткой из нашей страны. Я понимаю, что мой уровень довольно любительский, поэтому просто интересно и приятно встречаться с такими игроками», — сказал теннисный ветеран.

По словам Юрия Сапронова, мецената и спонсора Свитолиной, Станиславский сыграет и со швейцарцем Роджером Федерером. «Роджер Федерер уже дал своё согласие на мини-сет. Даже удивился: “А что, в таком возрасте ещё и играют?” Матч пройдёт перед Уимблдоном, в конце третьей — начале четвертой недели июня», — сообщил Сапронов.

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