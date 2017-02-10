Свитолина сыграла с 92-летним теннисистом-любителем
Украинка Элина Свитолина провела товарищеский матч с 92-летним харьковчанином Леонидом Станиславским — самым возрастным человеком во всей Европе, играющим в теннис. Об этом сообщает сайт большого тенниса Украины.
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Станиславский играет в теннис с 1958 года, выходя на корт трижды в неделю. «Для меня победа уже в том, что я сыграл с суперзвездой, с лучшей теннисисткой из нашей страны. Я понимаю, что мой уровень довольно любительский, поэтому просто интересно и приятно встречаться с такими игроками», — сказал теннисный ветеран.
По словам Юрия Сапронова, мецената и спонсора Свитолиной, Станиславский сыграет и со швейцарцем Роджером Федерером. «Роджер Федерер уже дал своё согласие на
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