Григор Димитров обыграл Виктора Троицки в ¼ финала турнира в Софии

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время 25-летний Димитров сделал семь эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 30-летний Троицки шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

В полуфинале турнира Garanti Koza Sofia Open Димитров сразится с победителем матча между грузином Николозом Басилашвили и словаком Мартином Клижаном.