Григор Димитров обыграл Виктора Троицки в ¼ финала турнира в Софии
13-я ракетка мира, болгарин Григор Димитров, в двух сетах переиграл серба Виктора Троицки, занимающего 37-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/3 в четвертьфинале соревнований в Софии.
Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время 25-летний Димитров сделал семь эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три
В полуфинале турнира Garanti Koza Sofia Open Димитров сразится с победителем матча между грузином Николозом Басилашвили и словаком Мартином Клижаном.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter