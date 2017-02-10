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https://sport.mail.ru/news/tennis/28735812/
10 февраля 2017, 21:06 | Теннис | GoTennis.ru

Григор Димитров обыграл Виктора Троицки в ¼ финала турнира в Софии

13-я ракетка мира, болгарин Григор Димитров, в двух сетах переиграл серба Виктора Троицки, занимающего 37-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/3 в четвертьфинале соревнований в Софии.

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время 25-летний Димитров сделал семь эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 30-летний Троицки шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

В полуфинале турнира Garanti Koza Sofia Open Димитров сразится с победителем матча между грузином Николозом Басилашвили и словаком Мартином Клижаном.
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