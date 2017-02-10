Монпелье. Бенуа Пэр вышел в полуфинал соревнований на отказе соперника

Теннисисты провели на корте 22 минуты. За это время 27-лет Пэр сделал три эйса, дважды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а его 32-летний оппонент смог отметиться только одной двойной ошибкой. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу немца.

В полуфинале соревнований Open Sud de France Пэр сразится со своим соотечественником Ришаром Гаске.