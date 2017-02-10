Монпелье. Бенуа Пэр вышел в полуфинал соревнований на отказе соперника
43-я ракетка мира, француз Бенуа Пэр, стал участником полуфинала турнира в Монпелье, поскольку его соперник, немец Дастин Браун, занимающий 84-ю строчку рейтинга ATP, отказался от продолжения борьбы
из-за травмы спины. Матч завершился при счёте 1/0 в пользу Пэра.
Теннисисты провели на корте 22 минуты. За это время 27-лет Пэр сделал три эйса, дважды ошибся при подаче и не реализовал ни одного
В полуфинале соревнований Open Sud de France Пэр сразится со своим соотечественником Ришаром Гаске.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter