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https://sport.mail.ru/news/tennis/28735470/
10 февраля 2017, 20:45 | Теннис | GoTennis.ru

Монпелье. Бенуа Пэр вышел в полуфинал соревнований на отказе соперника

43-я ракетка мира, француз Бенуа Пэр, стал участником полуфинала турнира в Монпелье, поскольку его соперник, немец Дастин Браун, занимающий 84-ю строчку рейтинга ATP, отказался от продолжения борьбы из-за травмы спины. Матч завершился при счёте 1/0 в пользу Пэра.

Теннисисты провели на корте 22 минуты. За это время 27-лет Пэр сделал три эйса, дважды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а его 32-летний оппонент смог отметиться только одной двойной ошибкой. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу немца.

В полуфинале соревнований Open Sud de France Пэр сразится со своим соотечественником Ришаром Гаске.
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30-летний французский теннисист Ришар Гаске, занимающий 22-е место в рейтинге АТР, вышел в полуфинал турнира Open Sud de France, одолев в ¼ финала соревнований 162-ю ракетку мира, своего 29-летнего соотечественника Кенни де Шеппера, — 6/2, 5/7, 6/4.
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