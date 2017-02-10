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https://sport.mail.ru/news/tennis/28735236/
10 февраля 2017, 19:59 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин покидает «Челленджер» в Будапеште

24-летний российский теннисист Алексей Ватутин, находящийся на 286-й позиции в мировой классификации, не смог пробиться в ½ финала турнира категории «Челленджер» в Венгрии, потерпев в четвертьфинальном поединке поражение от 216-й ракетки мира, 18-летнего Каспера Рууда, — 2/6, 6/4, 6/7 (5).

Первая встреча спортсменов длилась 1 час 50 минут. За это время Алексей сделал два эйса, три брейка и четыре двойные ошибки, а Каспер пять раз подавал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и три раза ошибался на подаче.

В борьбе за выход в финал соревнований представитель Норвегии сразится или с венгром Мартоном Фучовичем, или с итальянцем Лукой Ванни.
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