Алексей Ватутин покидает «Челленджер» в Будапеште

Первая встреча спортсменов длилась 1 час 50 минут. За это время Алексей сделал два эйса, три брейка и четыре двойные ошибки, а Каспер пять раз подавал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и три раза ошибался на подаче.

В борьбе за выход в финал соревнований представитель Норвегии сразится или с венгром Мартоном Фучовичем, или с итальянцем Лукой Ванни.