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https://sport.mail.ru/news/tennis/28735086/
10 февраля 2017, 20:31 | Теннис | GoTennis.ru

Монпелье. Ришар Гаске пробился в ½ финала соревнований

30-летний французский теннисист Ришар Гаске, занимающий 22-е место в рейтинге АТР, вышел в полуфинал турнира Open Sud de France, одолев в ¼ финала соревнований 162-ю ракетку мира, своего 29-летнего соотечественника Кенни де Шеппера, — 6/2, 5/7, 6/4.

Матч длился 2 часа 16 минут. За это время Ришар сделал три эйса, пять брейков и одну двойную ошибку, а Кенни 16 раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил восемь ошибок на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 3:0 в пользу Ришара.

В следующей стадии домашнего турнира Гаске поборется либо с немцем Дастином Брауном, либо с ещё одним своим соотечественником — Бенуа Пэром.
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