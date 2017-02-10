Монпелье. Ришар Гаске пробился в ½ финала соревнований

Матч длился 2 часа 16 минут. За это время Ришар сделал три эйса, пять брейков и одну двойную ошибку, а Кенни 16 раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил восемь ошибок на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 3:0 в пользу Ришара.

В следующей стадии домашнего турнира Гаске поборется либо с немцем Дастином Брауном, либо с ещё одним своим соотечественником — Бенуа Пэром.