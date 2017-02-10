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10 февраля 2017, 19:13 | Теннис | УНИАН

Леся Цуренко сыграет в первом поединке матча Кубка Федерации Украина — Австралия

В Харькове состоялась жеребьевка матча первого раунда Мировой группы II Кубка Федерации Украина — Австралия, согласно которой в составе сборной Украины первой на корт выйдет Леся Цуренко, сообщает Большой теннис Украины.

В Харькове состоялась жеребьевка предстоящего матча. Увеличить
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Соперницей 54-й ракетки мира Цуренко будет Дарья Гаврилова (26). Счет личных встреч между украинкой и австралийкой 3:0 в пользу Цуренко. В последний раз они встречались на турнире в Стамбуле в 2015-м году и Цуренко выиграла со счетом 7:6, 3:6, 6:3.

Затем на корт выйдут Элина Свитолина (Украина, 13) и Эшли Барти (Австралия, 156), которые проведут первый очный поединок.

В воскресенье соперницы поменяются парами — Свитолина против Гавриловой и Цуренко против Барти.

На заключительный пятый парный матч заявлены Ольга Савчук / Надежда Киченок против Кейси Деллакуа / Эшли Барти.

Как сообщал УНИАН, матч Кубка Федерации Украина — Австралия пройдет 11—12 февраля в харьковском Дворце спорта «Локомотив».

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