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Соперницей 54-й ракетки мира Цуренко будет Дарья Гаврилова (26). Счет личных встреч между украинкой и австралийкой 3:0 в пользу Цуренко. В последний раз они встречались на турнире в Стамбуле в 2015-м году и Цуренко выиграла со счетом 7:6, 3:6, 6:3.

Затем на корт выйдут Элина Свитолина (Украина, 13) и Эшли Барти (Австралия, 156), которые проведут первый очный поединок.

В воскресенье соперницы поменяются парами — Свитолина против Гавриловой и Цуренко против Барти.

На заключительный пятый парный матч заявлены Ольга Савчук / Надежда Киченок против Кейси Деллакуа / Эшли Барти.