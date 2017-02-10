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https://sport.mail.ru/news/tennis/28734756/
10 февраля 2017, 19:15 | Теннис | GoTennis.ru

Монпелье. Ришар Гаске пробился в ¼ финала соревнований

30-летний французский теннисист Ришар Гаске, занимающий 22-е место в рейтинге АТР, вышел в полуфинал турнира Open Sud de France, одолев в ¼ финала соревнований 162-ю ракетку мира, своего 29-летнего соотечественника Кенни де Шеппера, — 6/2, 5/7, 6/4.

30-летний французский теннисист <span class=error>Ришар</span> <span class=error>Гаске</span> занимающий 22-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> вышел в полуфинал турнира <span class=error>Open</span> Sud de France одолев в ¼ финала соревнований 162-ю ракетку мира своего 29-летнего соотечественника <span class=error>Кенни</span> де <span class=error>Шеппера</span> — 6/2 5/7 6/4. Увеличить
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Матч длился 2 часа 16 минут. За это время Ришар сделал три эйса, пять брейков и одну двойную ошибку, а Кенни 16 раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил восемь ошибок на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал 3:0 в пользу Ришара.

В следующей стадии домашнего турнира Гаске поборется либо с немцем Дастином Брауном, либо с ещё одним своим соотечественником — Бенуа Пэром.
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