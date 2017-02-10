Монпелье. Ришар Гаске пробился в ¼ финала соревнований
30-летний французский теннисист Ришар Гаске, занимающий 22-е место в рейтинге АТР, вышел в полуфинал турнира Open Sud de France, одолев в ¼ финала соревнований 162-ю ракетку мира, своего 29-летнего соотечественника Кенни де Шеппера, — 6/2, 5/7, 6/4.
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Матч длился 2 часа 16 минут. За это время Ришар сделал три эйса, пять брейков и одну двойную ошибку, а Кенни 16 раз подавал навылет, реализовал три
В следующей стадии домашнего турнира Гаске поборется либо с немцем Дастином Брауном, либо с ещё одним своим соотечественником — Бенуа Пэром.
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