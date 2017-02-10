Кузнецов и Елгин стали финалистами парного турнира в Софии

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Матч длился 1 час 2 минуты. За это время Андрей и Михаил записали в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта, тогда как их соперники трижды подавали навылет и трижды ошибались при подаче. Прежде пары друг с другом не встречались.

В решающем поединке турнира Garanti Koza Sofia Open представителя России сразятся с победителями матча Виктор Троицки и Ненад Зимоньич (Сербия) — Мариуш Фирстенберг и Мартин Клижан (Польша/Словакия).