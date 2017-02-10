Кузнецов и Елгин стали финалистами парного турнира в Софии
25-летний российский теннисист Андрей Кузнецов (на фото) и его 35-летний коллега Михаил Елгин пробились в финал парных соревнований в столице Болгарии, одолев в ½ финала турнира дуэт в составе хорвата Анте Павича и австрийца Александра Пейи, — 6/4, 6/4.
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Матч длился 1 час 2 минуты. За это время Андрей и Михаил записали в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав два
В решающем поединке турнира Garanti Koza Sofia Open представителя России сразятся с победителями матча Виктор Троицки и Ненад Зимоньич (Сербия) — Мариуш Фирстенберг и Мартин Клижан (Польша/Словакия).
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