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https://sport.mail.ru/news/tennis/28734205/
10 февраля 2017, 18:20 | Теннис | GoTennis.ru

Кузнецов и Елгин стали финалистами парного турнира в Софии

25-летний российский теннисист Андрей Кузнецов (на фото) и его 35-летний коллега Михаил Елгин пробились в финал парных соревнований в столице Болгарии, одолев в ½ финала турнира дуэт в составе хорвата Анте Павича и австрийца Александра Пейи, — 6/4, 6/4.

25-летний российский теннисист Андрей Кузнецов (на <span class=stop>фото</span>) и его 35-летний коллега Михаил <span class=error>Елгин</span> пробились в финал парных соревнований в столице Болгарии одолев в ½ финала турнира дуэт в составе хорвата <span class=error>Анте</span> <span class=error>Павича</span> и австрийца Александра <span class=error>Пейи</span> — 6/4 6/4. Увеличить
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Матч длился 1 час 2 минуты. За это время Андрей и Михаил записали в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта, тогда как их соперники трижды подавали навылет и трижды ошибались при подаче. Прежде пары друг с другом не встречались.

В решающем поединке турнира Garanti Koza Sofia Open представителя России сразятся с победителями матча Виктор Троицки и Ненад Зимоньич (Сербия) — Мариуш Фирстенберг и Мартин Клижан (Польша/Словакия).
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30-летний французский теннисист Ришар Гаске, занимающий 22-е место в рейтинге АТР, вышел в полуфинал турнира Open Sud de France, одолев в ¼ финала соревнований 162-ю ракетку мира, своего 29-летнего соотечественника Кенни де Шеппера, — 6/2, 5/7, 6/4.
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