Блинкова: Я играла за сборную России U16, U18, но сейчас совсем другой уровень

11 февраля она сыграет с Чан Кайчэнь.



«Конечно, когда мне сообщили, что я буду играть, испытала безумную радость за оказанное мне доверие. Я понимаю, какая это ответственность. Я играла за нашу команду и до 16 лет, и до 18 лет, но понимаю, что сейчас совсем другой уровень. Конечно, я подойду на 100% готовой к завтрашнему матчу. Сделаю всё, что смогу», — сказала Блинкова корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.