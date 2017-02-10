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10 февраля 2017, 14:43 | Теннис | Чемпионат.com

Блинкова: Я играла за сборную России U16, U18, но сейчас совсем другой уровень

Россиянка Анна Блинкова поделилась ожиданиями от своего дебюта за главную сборную России в матче Мировой группы II Кубка Федерации с командой Китайского Тайбэя.

11 февраля она сыграет с Чан Кайчэнь.

«Конечно, когда мне сообщили, что я буду играть, испытала безумную радость за оказанное мне доверие. Я понимаю, какая это ответственность. Я играла за нашу команду и до 16 лет, и до 18 лет, но понимаю, что сейчас совсем другой уровень. Конечно, я подойду на 100% готовой к завтрашнему матчу. Сделаю всё, что смогу», — сказала Блинкова корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.
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