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10 февраля 2017, 13:56 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова и Ли Ясюань откроют матч Россия — Китайский Тайбэй в Кубке Федерации

В УСЗ «Дружба» прошла жеребьёвка матча Мировой группы II Кубка Федерации Россия — Китайский Тайбэй, которая определила порядок выхода на корт теннисисток, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Капитаны команд Анастасия Мыскина и Ван Шитин определили на одиночные поединки Екатерину Макарову, Анну Блинкову, Чан Кайчэнь и Ли Ясюань.

Таким образом, 11 февраля первыми на корт выйдут Екатерина Макарова — Ли Ясюань, затем Анна Блинкова — Чан Кайчэнь.

12 февраля сначала сыграют Екатерина Макарова — Чан Кайчэнь, затем Анна Блинкова — Ли Ясюань, а потом пройдёт парный поединок Наталья Вихлянцева / Анна Калинская — Ли Ясуюнь / Чань Чиньвэй.

Оба дня матчи будут начинаться в 14:30. По регламенту соревнований капитаны могут делать замены в любом воскресном поединке.
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