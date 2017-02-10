Капитаны команд Анастасия Мыскина и Ван Шитин определили на одиночные поединки Екатерину Макарову, Анну Блинкову, Чан Кайчэнь и Ли Ясюань.



Таким образом, 11 февраля первыми на корт выйдут Екатерина Макарова — Ли Ясюань, затем Анна Блинкова — Чан Кайчэнь.



12 февраля сначала сыграют Екатерина Макарова — Чан Кайчэнь, затем Анна Блинкова — Ли Ясюань, а потом пройдёт парный поединок Наталья Вихлянцева / Анна Калинская — Ли Ясуюнь / Чань Чиньвэй.



Оба дня матчи будут начинаться в 14:30. По регламенту соревнований капитаны могут делать замены в любом воскресном поединке.