Казахстан сыграет с Японией за выход во вторую Мировую группу Кубка Федерации
Стал известен соперник женской сборной Казахстана по теннису в матче за выход во вторую Мировую группу Кубка Федерации, сообщает Sports.kz.
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Им стала команда Японии, досрочно одержавшая победу над китаянками в двух одиночных матчах и возглавившая группу В.
Встреча Казахстана и Японии состоится завтра.
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