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10 февраля 2017, 12:36 | Теннис | Sports.kz

Казахстан сыграет с Японией за выход во вторую Мировую группу Кубка Федерации

Стал известен соперник женской сборной Казахстана по теннису в матче за выход во вторую Мировую группу Кубка Федерации, сообщает Sports.kz.

Стал известен соперник женской сборной Казахстана по теннису в матче за выход во вторую Мировую группу Кубка Федерации сообщает Sports.kz. Увеличить
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Им стала команда Японии, досрочно одержавшая победу над китаянками в двух одиночных матчах и возглавившая группу В.

Встреча Казахстана и Японии состоится завтра.

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