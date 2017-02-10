Казахстанки вышли в финал группы 1 Кубка Федерации

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В первом матче дня Галина Воскобоева переиграла Ничу Лертпитаксинчай — 6:1, 6:1. Затем Юлия Путинцева оказалась сильнее Луксики Кумхум — 6:1, 6:3.

Таким образом, Казахстан занял первое место в группе А. Теперь казахстанкам предстоит встретиться в финале с победителем группы B, который в свою очередь получит право оспорить путевку на повышение с неудачником второй Мировой группы.