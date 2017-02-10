Александра Саснович и Михаэлла Крайчек откроют теннисный матч Кубка Федерации Беларусь — Нидерланды
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александра Саснович (128-й номер мирового рейтинга) и Михаэлла Крайчек (253) сыграют 11 февраля в первом одиночном поединке матча ¼ финала Мировой группы Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Нидерландов. Таков результат жеребьевки, состоявшейся сегодня в Минской городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.
Первая субботняя встреча начнется на корте минской «Чижовка-Арены» в 12.00, а после ее завершения борьбу продолжат Арина Соболенко (142) и Кики Бертенс (24).
Во второй соревновательный день, 11 февраля, в 11.00 стартует встреча Александры Саснович и Синди Бургер, вслед за ними на корт выйдут Соболенко и Крайчек, а завершит матч парная игра. На нее капитан белорусской команды заявил Ольгу Говорцову и Веру Лапко, его голландский коллега Поль Хаархус рассчитывает на Синди Бургер и Аранту Рус. Однако после первого игрового дня наставники имеют право произвести замены.
До этого команды Беларуси и Нидерландов трижды встречались в матчах низших дивизионов Кубка Федерации, и во всех встречах побеждали голландские теннисистки. В командном мировом рейтинге женская сборная Беларуси занимает 8-е место, команда Нидерландов находится на 5-й позиции.
Сборная Беларуси пробилась в число 8 участниц элитного дивизиона Кубка Федерации, обыграв в прошлом сезоне команды Канады и России на их площадках с одинаковым счетом 3:2. В решающем матче за выход в Мировую группу в апреле 2016 года в Москве за белорусок выступала 5-я на тот момент ракетка планеты Виктория Азаренко. На этот раз она не сможет помочь команде — 20 декабря Виктория родила сына и сейчас только возобновила тренировки. Несмотря на отсутствие лидера, белорусские теннисистки настраиваются показать хорошую игру и порадовать болельщиков, как это неделю назад сделала мужская команда, победившая румын в матче Кубка Дэвиса.
Победитель противостояния Беларусь — Нидерланды в полуфинале Мировой группы
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