Эстрелья Бургос не пустил Карловича в четвертьфинал турнира в Кито
Теннисист из Доминиканской Республики Виктор Эстрелья Бургос нанес поражение хорвату Иво Карловичу в матче второго круга турнира в Кито.
В четвертьфинале он встретится с итальянцем Федерико Гайо.
Кито (Эквадор).
Турнир ATP Ecuador Open Quito.
Призовой фонд 482 060 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) — Карлович (Хорватия, 1) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).
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