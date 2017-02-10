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https://sport.mail.ru/news/tennis/28724728/
10 февраля 2017, 9:37 | Теннис | Спорт-Экспресс

Эстрелья Бургос не пустил Карловича в четвертьфинал турнира в Кито

Теннисист из Доминиканской Республики Виктор Эстрелья Бургос нанес поражение хорвату Иво Карловичу в матче второго круга турнира в Кито.

В четвертьфинале он встретится с итальянцем Федерико Гайо.

Кито (Эквадор).

Турнир ATP Ecuador Open Quito.

Призовой фонд 482 060 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) — Карлович (Хорватия, 1) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).
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