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https://sport.mail.ru/news/tennis/28724682/
10 февраля 2017, 9:18 | Теннис | Чемпионат.com

Карлович на трёх тай-брейках проиграл Эстрелье-Бургосу на турнире в Кито

Лидер посева на турнире АТР в столице Эквадора Кито хорват Иво Карлович во втором круге соревнований уступил Виктору Эстрелье-Бургосу из Доминиканской Республики со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (7:5), 6:7 (8:10).

За встречу спортсмены не отдали ни одного гейма на собственной подаче. На счету Карловича 39 эйсов и 3 двойные ошибки. Эстрелья-Бургос 3 раза подал навылет и допустил столько же ошибок на подаче.

Следующим соперником Виктора будет Федерико Гайо из Италии, обыгравший австрийца Геральда Мельцера.
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