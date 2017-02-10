Карлович на трёх тай-брейках проиграл Эстрелье-Бургосу на турнире в Кито
Лидер посева на турнире АТР в столице Эквадора Кито хорват Иво Карлович во втором круге соревнований уступил Виктору
Эстрелье-Бургосу из Доминиканской Республики со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (7:5), 6:7 (8:10).
За встречу спортсмены не отдали ни одного гейма на собственной подаче. На счету Карловича 39 эйсов и 3 двойные ошибки.
Следующим соперником Виктора будет Федерико Гайо из Италии, обыгравший австрийца Геральда Мельцера.
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