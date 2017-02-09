Монпелье. Даниил Медведев сломил сопротивление Фернандо Вердаско

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Первая встреча спортсменов длилась 1 час 1 минуту. За это время оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке, однако Даниил восемь раз подавал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, а Фернандо сделал всего один эйс и один брейк.