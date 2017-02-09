Монпелье. Даниил Медведев сломил сопротивление Фернандо Вердаско
20-летний российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 63-е место в рейтинге АТР, вышел в ¼ финала турнира Open Sud de France во Франции, обыграв во втором раунде соревнований 40-ю ракетку мира, 33-летнего испанца Фернандо Вердаско, — 6/3, 6/3.
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Первая встреча спортсменов длилась 1 час 1 минуту. За это время оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке, однако Даниил восемь раз подавал навылет и реализовал четыре
Следующим соперником представителя России на турнире в Монпелье станет хозяин кортов
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