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https://sport.mail.ru/news/tennis/28723651/
9 февраля 2017, 23:59 | Теннис | GoTennis.ru

Монпелье. Даниил Медведев сломил сопротивление Фернандо Вердаско

20-летний российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 63-е место в рейтинге АТР, вышел в ¼ финала турнира Open Sud de France во Франции, обыграв во втором раунде соревнований 40-ю ракетку мира, 33-летнего испанца Фернандо Вердаско, — 6/3, 6/3.

20-летний российский теннисист Даниил <span class=error>Медведев</span> занимающий 63-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> вышел в ¼ финала турнира <span class=error>Open</span> Sud de France во Франции обыграв во втором раунде соревнований 40-ю ракетку мира 33-летнего испанца <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> — 6/3 6/3. Увеличить
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Первая встреча спортсменов длилась 1 час 1 минуту. За это время оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке, однако Даниил восемь раз подавал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, а Фернандо сделал всего один эйс и один брейк.

Следующим соперником представителя России на турнире в Монпелье станет хозяин кортов Жо-Вилфрид Цонга, который ранее взял верх над своим соотечественником Пьером-Юге Эрбером.
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