Екатерина Макарова: Могла начать этот сезон гораздо лучше

«Не могу сказать, что я очень хорошо начала этот сезон, так как могла это сделать и лучше. У нас была неплохая предсезонная подготовка, однако первые два турнира не сложились в первом же круге. Возможно, я не была готова чисто психологически. Но на Australian Open я показала, что могу бороться и обыгрывать серьёзных соперниц. Теннис — это такой вид спорта, где каждая неделя абсолютно разная: ощущения, настроение меняются.

Я очень рада за Машу. Ей сократили срок дисквалификации, и она сможет вернуться на корт и показывать хороший теннис, в который она умеет играть. Надеемся, что дальше будет всё хорошо, без всяких скандалов, — приводит слова Макаровой издание «Российская газета».