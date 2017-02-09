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https://sport.mail.ru/news/tennis/28723374/
9 февраля 2017, 23:20 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова: Могла начать этот сезон гораздо лучше

Российская теннисистка Екатерина Макарова, в преддверии старта первого раунда II Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против сборной Тайваня, рассказала о своей физической форме, а также прокомментировала скорое возвращение на корт своей соотечественницы Марии Шараповой.

«Не могу сказать, что я очень хорошо начала этот сезон, так как могла это сделать и лучше. У нас была неплохая предсезонная подготовка, однако первые два турнира не сложились в первом же круге. Возможно, я не была готова чисто психологически. Но на Australian Open я показала, что могу бороться и обыгрывать серьёзных соперниц. Теннис — это такой вид спорта, где каждая неделя абсолютно разная: ощущения, настроение меняются.

Я очень рада за Машу. Ей сократили срок дисквалификации, и она сможет вернуться на корт и показывать хороший теннис, в который она умеет играть. Надеемся, что дальше будет всё хорошо, без всяких скандалов, — приводит слова Макаровой издание «Российская газета».
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