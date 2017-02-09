Монпелье. Жо-Вилфрид Цонга отдал сопернику лишь три гейма
31-летний французский теннисист
Жо-Вилфрид Цонга, находящийся на 14-й позиции в рейтинге АТР, вышел в ¼ финала турнира Open Sud de France, одолев во втором круге соревнований 96-ю ракетку мира, своего 25-летнего соотечественника Пьера-Юге Эрбера, — 6/1, 6/2.
За 44 минуты, проведённые на корты,
В следующей стадии домашнего турнира в Монпелье Цонга скрестит ракетки либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с ещё одним соотечественником — Грегуаром Баррере.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter