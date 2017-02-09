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https://sport.mail.ru/news/tennis/28723131/
9 февраля 2017, 22:40 | Теннис | GoTennis.ru

Монпелье. Жо-Вилфрид Цонга отдал сопернику лишь три гейма

31-летний французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга, находящийся на 14-й позиции в рейтинге АТР, вышел в ¼ финала турнира Open Sud de France, одолев во втором круге соревнований 96-ю ракетку мира, своего 25-летнего соотечественника Пьера-Юге Эрбера, — 6/1, 6/2.

За 44 минуты, проведённые на корты, Жо-Вилфрид семь раз подавал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, тогда как его соперник сделал два эйса и допустил три двойные ошибки. Теперь счёт в личных встречах между соперниками стал 2:0 в пользу Жо-Вилфрида.

В следующей стадии домашнего турнира в Монпелье Цонга скрестит ракетки либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с ещё одним соотечественником — Грегуаром Баррере.
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