Монпелье. Жо-Вилфрид Цонга отдал сопернику лишь три гейма

За 44 минуты, проведённые на корты, Жо-Вилфрид семь раз подавал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, тогда как его соперник сделал два эйса и допустил три двойные ошибки. Теперь счёт в личных встречах между соперниками стал 2:0 в пользу Жо-Вилфрида.

В следующей стадии домашнего турнира в Монпелье Цонга скрестит ракетки либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с ещё одним соотечественником — Грегуаром Баррере.