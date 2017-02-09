Григор Димитров обыграл Ежи Яновича на соревнованиях в Софии

Встреча длилась 2 часа 2 минуты. За это время Григор записал в свой актив 15 эйсов и четыре двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта, тогда как его оппонент 17 раз

подавал навылет, сделал всего один брейк и лишь раз ошибся на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменами был равным — 1:1.

Таким образом, в ¼ финала турнира в Софии Григор Димитров сразится с сербом Виктором Троицки, который ранее взял верх над голландцем Робином Хаазе.