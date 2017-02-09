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https://sport.mail.ru/news/tennis/28722836/
9 февраля 2017, 21:41 | Теннис | GoTennis.ru

Григор Димитров обыграл Ежи Яновича на соревнованиях в Софии

13-я ракетка мира, 25-летний болгарин Григор Димитров, вышел в четвертьфинал домашнего турнира Garanti Koza Sofia Open, одолев в матче второго круга соревнований 26-летнего поляка Ежи Яновича, который занимает 267-ю позицию в мировой классификации, — 6/3, 7/5.

Встреча длилась 2 часа 2 минуты. За это время Григор записал в свой актив 15 эйсов и четыре двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта, тогда как его оппонент 17 раз
подавал навылет, сделал всего один брейк и лишь раз ошибся на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменами был равным — 1:1.

Таким образом, в ¼ финала турнира в Софии Григор Димитров сразится с сербом Виктором Троицки, который ранее взял верх над голландцем Робином Хаазе.
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