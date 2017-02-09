Григор Димитров обыграл Ежи Яновича на соревнованиях в Софии
13-я ракетка мира, 25-летний болгарин Григор Димитров, вышел в четвертьфинал домашнего турнира Garanti Koza Sofia Open, одолев в матче второго круга соревнований 26-летнего поляка Ежи Яновича, который занимает 267-ю позицию в мировой классификации, — 6/3, 7/5.
Встреча длилась 2 часа 2 минуты. За это время Григор записал в свой актив 15 эйсов и четыре двойные ошибки, реализовав два
подавал навылет, сделал всего один брейк и лишь раз ошибся на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменами был равным — 1:1.
Таким образом, в ¼ финала турнира в Софии Григор Димитров сразится с сербом Виктором Троицки, который ранее взял верх над голландцем Робином Хаазе.
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