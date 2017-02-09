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https://sport.mail.ru/news/tennis/28722626/
9 февраля 2017, 21:15 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова: Очень хочу продемонстрировать свой лучший теннис

Российская теннисистка Екатерина Макарова, вызванная в состав сборной своей страны для участия в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Федерации» против Тайваня, рассказала о том, как она чувствует себя в роли лидера команды.

«Для меня это первый такой опыт, поэтому многое в новинку. Я сама почти всегда была за спиной более взрослых и опытных игроков: Кузнецовой, Шараповой, даже Весниной, так как она меня старше. Но теперь всё иначе. У нас в составе три дебютантки, а это очень много, поскольку обычно бывает лишь одна. Однако мне нравится обстановка в команде: мы собрались все вместе, поговорили, узнали друг друга лучше.

Очень хочется играть, демонстрировать свой лучший теннис. Хорошее настроение, конечно, будет только в плюс. К тому же когда ты выступаешь за свою страну, это абсолютно другие эмоции. Ты понимаешь, что за тобой вся Россия, и различные минусы и неудобства уходят на задний план, — приводит слова Макаровой издание «Российская газета».
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