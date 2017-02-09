Екатерина Макарова: Очень хочу продемонстрировать свой лучший теннис

«Для меня это первый такой опыт, поэтому многое в новинку. Я сама почти всегда была за спиной более взрослых и опытных игроков: Кузнецовой, Шараповой, даже Весниной, так как она меня старше. Но теперь всё иначе. У нас в составе три дебютантки, а это очень много, поскольку обычно бывает лишь одна. Однако мне нравится обстановка в команде: мы собрались все вместе, поговорили, узнали друг друга лучше.

Очень хочется играть, демонстрировать свой лучший теннис. Хорошее настроение, конечно, будет только в плюс. К тому же когда ты выступаешь за свою страну, это абсолютно другие эмоции. Ты понимаешь, что за тобой вся Россия, и различные минусы и неудобства уходят на задний план, — приводит слова Макаровой издание «Российская газета».