Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии временно отстранен от тенниса

Ранее сообщалось, что 18-летний австралиец подозревается в том, что принял участие в договорном матче на турнире серии «Челленджер» в Траралгоне (Австралия), который прошел в октябре 2016 года. Андерсон должен был проиграть первый сет матча против соотечественника Харрисона Ломба. Тот матч завершился победой Андерсона со счетом 4:6, 6:0, 6:2. Андерсону были предъявлены обвинения. 2 марта он должен явиться в суд для дачи показаний.

Отмечается, что спортсмен будет отстранен от тенниса до окончания расследования.