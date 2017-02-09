Фелисиано Лопес уступил Бенуа Пэру на соревнованиях в Монпелье
35-летний испанский теннисист Фелисиано Лопес, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, покидает турнир Open Sud de France, проиграв во втором круге соревнований 43-й ракетке мира, 27-летнему хозяину кортов Бенуа Пэру, — 4/6, 6/7 (5).
За 1 час 31 минуту, проведённые на корте, Фелисиано сделал три эйса, один брейк и одну двойную ошибку, а Бенуа 14 раз подавал навылет, реализовал два
В следующем круге домашнего турнира Бенуа Пэр сразится с немцем Дастином Брауном, который ранее одолел хорвата Марина Чилича.
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