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https://sport.mail.ru/news/tennis/28722088/
9 февраля 2017, 20:38 | Теннис | GoTennis.ru

Фелисиано Лопес уступил Бенуа Пэру на соревнованиях в Монпелье

35-летний испанский теннисист Фелисиано Лопес, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, покидает турнир Open Sud de France, проиграв во втором круге соревнований 43-й ракетке мира, 27-летнему хозяину кортов Бенуа Пэру, — 4/6, 6/7 (5).

За 1 час 31 минуту, проведённые на корте, Фелисиано сделал три эйса, один брейк и одну двойную ошибку, а Бенуа 14 раз подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и трижды ошибся на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал равным — 1:1.

В следующем круге домашнего турнира Бенуа Пэр сразится с немцем Дастином Брауном, который ранее одолел хорвата Марина Чилича.
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