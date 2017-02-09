Фелисиано Лопес уступил Бенуа Пэру на соревнованиях в Монпелье

За 1 час 31 минуту, проведённые на корте, Фелисиано сделал три эйса, один брейк и одну двойную ошибку, а Бенуа 14 раз подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и трижды ошибся на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменами стал равным — 1:1.

В следующем круге домашнего турнира Бенуа Пэр сразится с немцем Дастином Брауном, который ранее одолел хорвата Марина Чилича.