Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28721818/
9 февраля 2017, 19:40 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль не сыграет на турнире в Роттердаме

Экс-лидер мирового рейтинга, испанец Рафаэль Надаль, не примет участие в турнире ABN AMRO World Tennis Tournament, который с 13 по 19 февраля пройдёт в Роттердаме (Нидерланды).

<nobr>Экс-лидер</nobr> мирового рейтинга испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> не примет участие в турнире ABN <span class=error>AMRO</span> World Tennis Tournament который с 13 по 19 февраля пройдёт в Роттердаме (Нидерланды). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«К сожалению, вынужден сообщить, что я пропущу соревнования в Роттердаме на следующей неделе. После длительного перерыва мне удалось успешно начать новый сезон, неплохо выступив в Австралии. Для этого я приложил максимум усилий, однако врачи теперь настоятельно советуют мне взять отдых, чтобы полностью восстановиться и избежать возможных новых травм. Понимаю, что голландские болельщики будут разочарованы такой новостью, но всё же хочу надеяться на понимание», — написал Надаль на своей странице в сети Facebook.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Т. Надаль: На Australian Open Рафа был близок к своему лучшему уровню

Тони Надаль, дядя и тренер испанца Рафаэля Надаля, оценил нынешнюю форму своего племянника и прокомментировал неудачно выступление серба Новака Джоковича и британца Энди Маррея на Открытом чемпионате Австралии.
Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

София. Стив Дарсис взял верх над Андреасом Сеппи

Фелисиано Лопес уступил Бенуа Пэру на соревнованиях в Монпелье

Элина Свитолина: Мне нравится представлять сборную своей страны