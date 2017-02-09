Рафаэль Надаль не сыграет на турнире в Роттердаме

«К сожалению, вынужден сообщить, что я пропущу соревнования в Роттердаме на следующей неделе. После длительного перерыва мне удалось успешно начать новый сезон, неплохо выступив в Австралии. Для этого я приложил максимум усилий, однако врачи теперь настоятельно советуют мне взять отдых, чтобы полностью восстановиться и избежать возможных новых травм. Понимаю, что голландские болельщики будут разочарованы такой новостью, но всё же хочу надеяться на понимание», — написал Надаль на своей странице в сети Facebook.