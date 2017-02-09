Рафаэль Надаль не сыграет на турнире в Роттердаме
Экс-лидер мирового рейтинга, испанец Рафаэль Надаль, не примет участие в турнире ABN AMRO World Tennis Tournament, который с 13 по 19 февраля пройдёт в Роттердаме (Нидерланды).
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«К сожалению, вынужден сообщить, что я пропущу соревнования в Роттердаме на следующей неделе. После длительного перерыва мне удалось успешно начать новый сезон, неплохо выступив в Австралии. Для этого я приложил максимум усилий, однако врачи теперь настоятельно советуют мне взять отдых, чтобы полностью восстановиться и избежать возможных новых травм. Понимаю, что голландские болельщики будут разочарованы такой новостью, но всё же хочу надеяться на понимание», — написал Надаль на своей странице в сети Facebook.
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