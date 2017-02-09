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https://sport.mail.ru/news/tennis/28721310/
9 февраля 2017, 19:12 | Теннис | GoTennis.ru

София. Доминик Тим потерпел поражение от Николоза Басилашвили

Восьмая ракетка мира, 23-летний австриец Доминик Тим, завершил выступление на турнире Garanti Koza Sofia Open в столице Болгарии. Во втором раунде соревнований Тим со счётом 4/6, 4/6 уступил 24-летнему грузину Николозу Басилашвили, находящемуся на 87-й строчке в мировой табели о рангах.

Восьмая ракетка мира 23-летний австриец <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> завершил выступление на турнире Garanti <span class=error>Koza</span> Sofia <span class=error>Open</span> в столице Болгарии. Во втором раунде соревнований <span class=error>Тим</span> со счётом 4/6 4/6 уступил 24-летнему грузину <span class=error>Николозу</span> Басилашвили находящемуся на 87-й строчке в мировой табели о рангах. Увеличить
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Первая официальная встреча спортсменов длилась 1 час 18 минут. За это время представитель Австрии сделал пять эйсов и три двойные ошибки, тогда как Николоз записал в свой актив две подачи навылет и три ошибки на подаче, реализовав при этом два брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Софии Николоз Басилашвили сразится со словаком Мартином Клижаном, который ранее одолел Даниэля Брандса из Германии.
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