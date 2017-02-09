София. Доминик Тим потерпел поражение от Николоза Басилашвили
Восьмая ракетка мира, 23-летний австриец Доминик Тим, завершил выступление на турнире Garanti Koza Sofia Open в столице Болгарии. Во втором раунде соревнований Тим со счётом 4/6, 4/6 уступил 24-летнему грузину Николозу Басилашвили, находящемуся на 87-й строчке в мировой табели о рангах.
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Первая официальная встреча спортсменов длилась 1 час 18 минут. За это время представитель Австрии сделал пять эйсов и три двойные ошибки, тогда как Николоз записал в свой актив две подачи навылет и три ошибки на подаче, реализовав при этом два
В четвертьфинале турнира в Софии Николоз Басилашвили сразится со словаком Мартином Клижаном, который ранее одолел Даниэля Брандса из Германии.
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