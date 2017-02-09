Ришар Гаске успешно стартовал на турнире в Монпелье

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Первая встреча соперников продолжалась 1 час 19 минут. За это время Ришар сделал три эйса, пять брейков и одну двойную ошибку, а Малек шесть раз подавал навылет, реализовал два брейк-пойнта и трижды ошибался на подаче.

В следующей стадии домашних соревнований в Монпелье Ришар Гаске померится силами или с украинцем Ильёй Марченко, или со своим соотечественником Кенни де Шеппером.