Симона Халеп: Выйду на корт не раньше марта

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«Меня уже не беспокоит травма колена, из-за которой я снялась с соревнований в Санкт-Петербурге, однако я всё равно сейчас решила взять паузу.