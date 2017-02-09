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9 февраля 2017, 17:54 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп: Выйду на корт не раньше марта

Четвёртая ракетка мира, румынка Симона Халеп, прокомментировала своё решение пропустить ряд турниров в феврале.

Четвёртая ракетка мира румынка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> прокомментировала своё решение пропустить ряд турниров в феврале. Увеличить
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«Меня уже не беспокоит травма колена, из-за которой я снялась с соревнований в Санкт-Петербурге, однако я всё равно сейчас решила взять паузу.

Я пропущу игры на командном чемпионате мира по теннису «Кубок Федерации», а также не выступлю на турнирах в Дохе и Дубае. Но после этого я приму участие в соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами, — приводит слова Халеп румынское издание Digi Sport.
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