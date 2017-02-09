Симона Халеп: Выйду на корт не раньше марта
Четвёртая ракетка мира, румынка Симона Халеп, прокомментировала своё решение пропустить ряд турниров в феврале.
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«Меня уже не беспокоит травма колена,
Я пропущу игры на командном чемпионате мира по теннису «Кубок Федерации», а также не выступлю на турнирах в Дохе и Дубае. Но после этого я приму участие в соревнованиях в
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