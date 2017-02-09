Российский дуэт Елгин/Кузнецов вышел в полуфинал теннисного турнира в Софии
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. Россияне Михаил Елгин и Андрей Кузнецов вышли в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в Софии, призовой фонд которого составляет более 480 тысяч евро.
Елгин и Кузнецов в матче ¼ финала обыграли дуэт Раду Албот/Дуди Села (Румыния/Израиль) со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 10:5. Матч продолжался 1 час 23 минуты.
В полуфинале россияне встретятся с победителем матча Димитар Кузманов/Александр Лазов (Болгария) — Мате Павич/Александр Пейя (Хорватия/Австрия, 2-й номер посева).
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