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9 февраля 2017, 17:09 | Теннис | Р-Спорт

Российский дуэт Елгин/Кузнецов вышел в полуфинал теннисного турнира в Софии

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Россияне Михаил Елгин и Андрей Кузнецов вышли в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в Софии, призовой фонд которого составляет более 480 тысяч евро.

Елгин и Кузнецов в матче ¼ финала обыграли дуэт Раду Албот/Дуди Села (Румыния/Израиль) со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 10:5. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

В полуфинале россияне встретятся с победителем матча Димитар Кузманов/Александр Лазов (Болгария) — Мате Павич/Александр Пейя (Хорватия/Австрия, 2-й номер посева).
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