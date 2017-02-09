Александр Зверев успешно стартовал на турнире в Монпелье

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За время матча, продлившегося 2 часа 2 минуты, 21-я ракетка мира, 19-летний Александр, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал десять эйсов и столько же раз ошибался при подаче. 27-летний Бедене, занимающий 109-ю позицию в мировой классификации, четырежды брал подачу соперника, совершил четыре эйса и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В четвертьфинале турнира Open Sud de France Зверев будет противостоять французу Жереми Шарди.