Александр Зверев успешно стартовал на турнире в Монпелье
Немецкий теннисист Александр Зверев преодолел барьер второго круга соревнований в Монпелье, победив в трёх сетах британца Альяжа Бедене, — 7/5, 3/6, 6/4.
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За время матча, продлившегося 2 часа 2 минуты, 21-я ракетка мира, 19-летний Александр, реализовал четыре
В четвертьфинале турнира Open Sud de France Зверев будет противостоять французу Жереми Шарди.
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