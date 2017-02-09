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9 февраля 2017, 16:56 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев успешно стартовал на турнире в Монпелье

Немецкий теннисист Александр Зверев преодолел барьер второго круга соревнований в Монпелье, победив в трёх сетах британца Альяжа Бедене, — 7/5, 3/6, 6/4.

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> преодолел барьер второго круга соревнований в Монпелье победив в трёх сетах британца <span class=error>Альяжа</span> <span class=error>Бедене</span> — 7/5 3/6 6/4. Увеличить
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За время матча, продлившегося 2 часа 2 минуты, 21-я ракетка мира, 19-летний Александр, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал десять эйсов и столько же раз ошибался при подаче. 27-летний Бедене, занимающий 109-ю позицию в мировой классификации, четырежды брал подачу соперника, совершил четыре эйса и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В четвертьфинале турнира Open Sud de France Зверев будет противостоять французу Жереми Шарди.
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