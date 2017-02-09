София. Виктор Троицки сломил сопротивление Робина Хаазе
Сербский теннисист Виктор Троицки преодолел барьер второго круга турнира в Софии, победив в трёх сетах Робина Хаазе из Нидерландов, — 2/6, 6/4, 7/6 (3).
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Поединок продлился 1 час 54 минуты. 37-я ракетка мира, 30-летний Виктор, сделал два брейка и 17 эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 29-летний Хаазе, занимающий 57-е место в рейтинге АТР, трижды брал подачу оппонента, совершил девять эйсов и пять двойных ошибок. Серб увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
В четвертьфинале соревнований Garanti Koza Sofia Open Троицки сразится с победителем игры болгарина Григора Димитрова и поляка Ежи Яновича.
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