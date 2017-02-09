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https://sport.mail.ru/news/tennis/28718981/
9 февраля 2017, 16:14 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей и Роджер Федерер проведут выставочную встречу в Глазго

Британский теннисист Энди Маррей и швейцарец Роджер Федерер проведут выставочный поединок в Глазго. Данный матч состоится в рамках благотворительного мероприятия Andy Murray Live, которое пройдёт 7 ноября.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> и швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> проведут выставочный поединок в Глазго. Данный матч состоится в рамках благотворительного мероприятия <span class=error>Andy</span> Murray <span class=error>Live</span> которое пройдёт 7 ноября. Увеличить
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Помимо встречи Маррея и Федерера, в рамках этого вечера также состоится игра в парном разряде, в которой Энди в дуэте со своим братом Джейми сыграет с Тимом Хенманом и Мансуром Барами.
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