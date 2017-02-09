Энди Маррей и Роджер Федерер проведут выставочную встречу в Глазго
Британский теннисист Энди Маррей и швейцарец Роджер Федерер проведут выставочный поединок в Глазго. Данный матч состоится в рамках благотворительного мероприятия Andy Murray Live, которое пройдёт 7 ноября.
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Помимо встречи Маррея и Федерера, в рамках этого вечера также состоится игра в парном разряде, в которой Энди в дуэте со своим братом Джейми сыграет с Тимом Хенманом и Мансуром Барами.
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