Энди Маррей и Роджер Федерер проведут выставочную встречу в Глазго

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Помимо встречи Маррея и Федерера, в рамках этого вечера также состоится игра в парном разряде, в которой Энди в дуэте со своим братом Джейми сыграет с Тимом Хенманом и Мансуром Барами.