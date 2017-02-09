Монпелье. Жереми Шарди одолел в трёх партиях Поля-Анри Матьё
Французский теннисист Жереми Шарди прошёл в ¼ финала соревнований в Монпелье, переиграв в трёх сетах своего соотечественника
Поля-Анри Матьё, — 3/6, 6/1, 6/4.
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Поединок продлился 1 час 51 минуту. 68-й номер рейтинга АТР, 29-летний Жереми, записал в свой актив три брейка и 15 эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 35-летний Матьё, занимающий 105-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, сделал четыре эйса и семь двойных ошибок. Шарди увеличил отрыв в личных встречах игроков — 4:2.
В матче за выход в полуфинал турнира Open Sud de France Шарди сразится с победителем игры немца Александра Зверева и Альяжа Бедене, представляющего Великобританию.
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