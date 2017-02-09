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https://sport.mail.ru/news/tennis/28718980/
9 февраля 2017, 16:14 | Теннис | GoTennis.ru

Монпелье. Жереми Шарди одолел в трёх партиях Поля-Анри Матьё

Французский теннисист Жереми Шарди прошёл в ¼ финала соревнований в Монпелье, переиграв в трёх сетах своего соотечественника Поля-Анри Матьё, — 3/6, 6/1, 6/4.

Французский теннисист <span class=error>Жереми</span> <span class=error>Шарди</span> прошёл в ¼ финала соревнований в Монпелье переиграв в трёх сетах своего соотечественника <nobr>Поля-Анри</nobr> <span class=error>Матьё</span> — 3/6 6/1 6/4. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 51 минуту. 68-й номер рейтинга АТР, 29-летний Жереми, записал в свой актив три брейка и 15 эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 35-летний Матьё, занимающий 105-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, сделал четыре эйса и семь двойных ошибок. Шарди увеличил отрыв в личных встречах игроков — 4:2.

В матче за выход в полуфинал турнира Open Sud de France Шарди сразится с победителем игры немца Александра Зверева и Альяжа Бедене, представляющего Великобританию.
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