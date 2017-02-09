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https://sport.mail.ru/news/tennis/28718039/
9 февраля 2017, 15:13 | Теннис | Р-Спорт

Михаил Южный проиграл Жилю Мюллеру во втором круге теннисного турнира в Софии

Россиянин Михаил Южный не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 480 тысяч евро.

В четверг Южный в матче второго раунда проиграл пятой ракетке турнира Жилю Мюллеру из Люксембурга со счетом 3:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты.

Следующим соперником Мюллера будет четвертый сеяный испанец Роберто Баутиста-Агут.
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