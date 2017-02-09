Михаил Южный проиграл Жилю Мюллеру во втором круге теннисного турнира в Софии
Россиянин Михаил Южный не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 480 тысяч евро.
В четверг Южный в матче второго раунда проиграл пятой ракетке турнира Жилю Мюллеру из Люксембурга со счетом 3:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты.
Следующим соперником Мюллера будет четвертый сеяный испанец Роберто
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