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https://sport.mail.ru/news/tennis/28716524/
9 февраля 2017, 13:50 | Теннис | Чемпионат.com

Т. Надаль: На Australian Open Рафа был близок к своему лучшему уровню

Тони Надаль, дядя и тренер испанца Рафаэля Надаля, оценил нынешнюю форму своего племянника и прокомментировал неудачно выступление серба Новака Джоковича и британца Энди Маррея на Открытом чемпионате Австралии.

В финале уроженец Манакора проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 3:6.

«Ранее Рафа не мог показать своей лучшей игры, у него был не лучший настрой, поэтому он потерял уверенность в себе. У него были проблемы с запястьем, ступнёй и коленом. Но когда он наконец смог играть, не испытывая проблем со здоровьем, то вновь продемонстрировал отличный уровень. Он здорово сыграл в Австралии, был позитивно настроен. Рафа был близок к своему лучшему уровню в физическом и психологическом плане.

Что касается раннего вылета Джоковича и Маррея, то это был лишь один турнир. Нужно посмотреть, что будет дальше. Для меня они остаются фаворитами в борьбе за крупнейшие титулы», — цитирует Надаля L’Equipe.
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