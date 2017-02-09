Т. Надаль: На Australian Open Рафа был близок к своему лучшему уровню

В финале уроженец Манакора проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 3:6.



«Ранее Рафа не мог показать своей лучшей игры, у него был не лучший настрой, поэтому он потерял уверенность в себе. У него были проблемы с запястьем, ступнёй и коленом. Но когда он наконец смог играть, не испытывая проблем со здоровьем, то вновь продемонстрировал отличный уровень. Он здорово сыграл в Австралии, был позитивно настроен. Рафа был близок к своему лучшему уровню в физическом и психологическом плане.



Что касается раннего вылета Джоковича и Маррея, то это был лишь один турнир. Нужно посмотреть, что будет дальше. Для меня они остаются фаворитами в борьбе за крупнейшие титулы», — цитирует Надаля L’Equipe.