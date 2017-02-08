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https://sport.mail.ru/news/tennis/28709775/
8 февраля 2017, 22:49 | Теннис | GoTennis.ru

Миша Зверев завершил выступление на соревнованиях в Монпелье

Немецкий теннисист Миша Зверев не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Монпелье, проиграв в двух сетах французу Кенни де Шепперу, — 4/6, 3/6.

Немецкий теннисист Миша <span class=error>Зверев</span> не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Монпелье проиграв в двух сетах французу <span class=error>Кенни</span> де <span class=error>Шепперу</span> — 4/6 3/6. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час. 34-й номер рейтинга АТР, 29-летний Зверев один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и три двойные ошибки. Его ровесник Кенни, занимающий 162-ю позицию в мировой классификации, реализовал три брейк-пойнта, сделал три эйса и четырежды ошибался при подаче.

Таким образом, де Шеппер прошёл во второй круг соревнований Open Sud de France, где сыграет с украинцем Ильёй Марченко.
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