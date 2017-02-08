Миша Зверев завершил выступление на соревнованиях в Монпелье

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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час. 34-й номер рейтинга АТР, 29-летний Зверев один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и три двойные ошибки. Его ровесник Кенни, занимающий 162-ю позицию в мировой классификации, реализовал три брейк-пойнта, сделал три эйса и четырежды ошибался при подаче.

Таким образом, де Шеппер прошёл во второй круг соревнований Open Sud de France, где сыграет с украинцем Ильёй Марченко.