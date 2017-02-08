Кузнецов и Елгин с победы стартовали на парных соревнованиях в Софии

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Встреча продлилась 1 час 15 минут. Андрей и Михаил записали в свой актив два брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Инглот и Мерджа один раз взяли подачу соперников, совершили пять эйсов и четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований Garanti Koza Sofia Open в парном разряде Кузнецов и Елгин сыграют с израильтянином Дуди Селой и Раду Алботом из Молдовы.