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https://sport.mail.ru/news/tennis/28708290/
8 февраля 2017, 20:06 | Теннис | GoTennis.ru

Кузнецов и Елгин с победы стартовали на парных соревнованиях в Софии

Российский дуэт теннисистов в составе Андрея Кузнецова и Михаила Елгина преодолел барьер первого круга парного турнира в Софии, нанеся поражение британцу Доминику Инглоту и румыну Флорину Мердже, — 7/6 (6), 6/3.

Российский дуэт теннисистов в составе Андрея <span class=error>Кузнецова</span> и Михаила <span class=error>Елгина</span> преодолел барьер первого круга парного турнира в Софии нанеся поражение британцу <span class=error>Доминику</span> <span class=error>Инглоту</span> и румыну Флорину <span class=error>Мердже</span> — 7/6 (6) 6/3. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 15 минут. Андрей и Михаил записали в свой актив два брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Инглот и Мерджа один раз взяли подачу соперников, совершили пять эйсов и четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований Garanti Koza Sofia Open в парном разряде Кузнецов и Елгин сыграют с израильтянином Дуди Селой и Раду Алботом из Молдовы.
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