Кузнецов и Елгин с победы стартовали на парных соревнованиях в Софии
Российский дуэт теннисистов в составе Андрея Кузнецова и Михаила Елгина преодолел барьер первого круга парного турнира в Софии, нанеся поражение британцу Доминику Инглоту и румыну Флорину Мердже, — 7/6 (6), 6/3.
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Встреча продлилась 1 час 15 минут. Андрей и Михаил записали в свой актив два брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Инглот и Мерджа один раз взяли подачу соперников, совершили пять эйсов и четыре двойные ошибки.
В четвертьфинале соревнований Garanti Koza Sofia Open в парном разряде Кузнецов и Елгин сыграют с израильтянином Дуди Селой и Раду Алботом из Молдовы.
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